VS waarschuwt Turkije na artillerieaanval op Amerikaanse troepen

Amerikaanse troepen zijn gisteravond in Noord-Syrië onder Turks vuur komen te liggen. Dat bevestigt het Pentagon in een verklaring. Er vielen geen slachtoffers.

Het gebeurde in de buurt van Kobani, in een gebied waarvan Turkije weet dat er nog Amerikaanse troepen aanwezig zijn, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. In de verklaring wordt benadrukt dat de elitetroepen zich niet hebben teruggetrokken uit Kobani.

De Verenigde Staten waarschuwen Ankara dat het moet afzien van dergelijke acties, omdat het Amerikaanse leger anders kan reageren.

Volgens het Amerikaanse Newsweek, dat als eerste berichtte over de Turkse aanval, stonden de Amerikaanse troepen gisteravond op het punt om terug te schieten omdat het zwaar artillerievuur was. Het zou gaan om een groep van 15 tot 100 Amerikaanse militairen die nog in het gebied zijn. De militairen die onder vuur kwamen te liggen, zouden op een heuvel hebben gezeten bij Kobani.

Turkije was gisteravond snel met een verklaring waarin het stelde dat de aanval niet gericht was op de Amerikanen, maar op "terroristen" die op Turkse posities hadden geschoten. Er zouden de nodige maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de Amerikaanse post geraakt zou worden.

Sancties

De Verenigde Staten gaven de Turken met de aankondiging dat ze zich militair terugtrekken uit het gebied de facto een vrijbrief om de operatie tegen Koerdische strijders in de grensregio te beginnen. Turkije wil de Syrisch-Koerdische YPG-militie weg hebben bij zijn grens. Ankara ziet de militie als verlengstuk van de Koerdische terreurorganisatie PKK.

Tegelijkertijd heeft president Trump Ankara gewaarschuwd dat de VS de Turkse economie een flinke slag zal toebrengen als het land buiten zijn boekje gaat. Het is echter onduidelijk waar voor Trump de grens ligt voor sancties.

Geconfronteerd met de Turkse artillerieaanval op Amerikaanse troepen zei Trump tegen journalisten: "We kijken ernaar."