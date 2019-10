Drie gewonden bij schietincident Den Helder

In Den Helder zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietincident. Er is een verdachte aangehouden en de politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.

Het gebeurde kort voor middernacht, op de parkeerplaats vlak bij een McDonald's aan de Verkeerstorenweg. De gewonden zijn allen naar het ziekenhuis gebracht, ze waren aanspreekbaar.

De verdachte kon op de vlucht worden aangehouden, zegt een politiewoordvoerder. Over de toedracht kon hij nog niets zeggen.