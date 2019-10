Man aangevallen met kapmes na opmerking over straatafval

In Rotterdam is een man gewond geraakt nadat hij een opmerking had gemaakt over asociaal gedrag. Hij zag aan de Oldenoord twee jonge vrouwen en een man lopen en sprak hen aan omdat ze een blikje op straat hadden gegooid.

De man in het gezelschap trok een kapmes en haalde uit naar de 47-jarige man. De punt van het mes raakte zijn buik en hij raakte lichtgewond, meldt de politie.

Het drietal is er daarna vandoor gegaan. Ze lieten een scooter achter; die bleek gestolen te zijn. De politie zegt dat de scooter wel aanknopingspunten geeft om de drie te vinden.