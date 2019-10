Nederland schort wapenexport naar Turkije op

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Dat zei vicepremier Hugo de Jonge na afloop van de ministerraad.

Nederland levert vooral onderdelen van wapens en stopt ook daarmee. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 29 miljoen euro aan wapens naar Turkije.

De Jonge zegt dat de regering andere landen gaat vragen ook te stoppen met wapenleveranties aan Turkije. Minister Blok van Buitenlandse Zaken spreekt zijn EU-collega's maandag in Luxemburg over de situatie in Turkije en Syrië.

Ook Finland

Gisteren zei minister Kaag voor Buitenlandse Handel nog dat het kabinet niet voor een eenzijdig Nederlands wapenembargo tegen Turkije is. Ze wilde wel nagaan dat er alleen wapens aan Turkije zouden worden geleverd als uitgesloten was dat ze worden ingezet voor acties in Syrië.

Gisteren maakte ook Finland bekend te stoppen met wapenleveranties aan Turkije.