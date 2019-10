'Zorgverzekeraars steken miljoenen in zorg Noord-Nederland'

Een groot deel van de kapitaalinjectie bij Treant wordt gebruikt voor de sociale plannen van medewerkers die hun baan kwijtraken. Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om significante bedragen voor meerdere jaren. "We zijn over de hoogte nog in gesprek. Het is natuurlijk wel premiegeld dat goed besteed moet worden", zegt Olivier Gerrits, directeur zorginkoop van Zilveren Kruis, tegen de krant.

Ook het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda krijgen geld. Dat zou vooral bedoeld zijn om de spoedeisende hulp-afdelingen en acute zorgbedden uit te breiden. Daardoor kunnen meer patiënten opgevangen worden die niet meer in Hoogeveen of Stadskanaal terechtkunnen.