Avonturenpark Hellendoorn overgenomen door koninklijke familie Abu Dhabi

Avonturenpark Hellendoorn is overgenomen door een investeringsmaatschappij van de koninklijke familie van Abu Dhabi. Het pretpark maakt samen met nog veertien Europese pretparken deel uit van Looping Group, dat door Mubadala Capital geheel is overgenomen van de Belgisch-Franse eigenaren.

Looping denkt via de deal verdere groei mogelijk te maken, schrijft RTV Oost. Topman Stéphane da Cunha noemt Mubadala in een persverklaring de perfecte partner. De Arabieren nemen een groot belang in het bedrijf over van de Belgische en Franse aandeelhouders Ergon Capital en Bpifrance. Hoeveel geld er precies met de transacties is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

De Looping Group heeft vooral parken in Frankrijk.