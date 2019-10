Basisschooldocent aangehouden voor misbruik en kinderporno

De politie in Friesland heeft een docent van 34 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zedendelicten. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno en van misbruik van een minderjarige. De man zit sinds dinsdag vast.

De arrestant woont in Bolsward en is docent op een basisschool in Harlingen. In zijn vrije tijd is hij korfbalcoach bij een vereniging in Bolsward.

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat beide verdenkingen iets met zijn werk op school of met de korfbalclub te maken hebben. Zowel de school als de club hebben speciale bijeenkomsten georganiseerd voor ouders van de kinderen.

Kinderfeestjes

De Telegraaf meldt dat de verdachte sinds twee jaar een bedrijf heeft dat kinderfeestjes organiseert. Het is onduidelijk of die werkzaamheden iets met de zaak te maken hebben.

Hij zou al zeker een jaar of vijf actief zijn bij de korfbalvereniging en daar onder meer een team van 11- tot 13-jarigen coachen. De school en de korfbalclub hebben de man inmiddels op non-actief gesteld.