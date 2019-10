Deelnemer trouwstoet die agent mishandelde was broer van bruid

De man die ervan wordt verdacht dat hij eind augustus een agent mishandelde nadat die in Rotterdam een trouwstoet aan de kant had gezet, is de broer van de bruid. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

De 25-jarige Rotterdammer wordt verdacht van zware mishandeling. De rechter-commissaris besloot vanmiddag dat hij nog zeker 14 dagen wordt vastgehouden.

De man werd afgelopen woensdag opgepakt in Lopik. De politie had hem toen al meerdere keren opgeroepen om zich te melden. Ook werden videobeelden van de mishandeling verspreid, in de hoop dat iemand hem zou herkennen.

OM hekelt familie

Het Openbaar Ministerie neemt het de familieleden van de man kwalijk dat zij niet aan de bel hebben getrokken. "Het is overduidelijk dat de familie wist wie de agent heeft mishandeld. Desondanks hebben zij niet alleen gezwegen over de rol van de verdachte, maar ook nog eens het onderzoek bemoeilijkt door bewust tegen te werken", schrijft het OM in een verklaring.

Het OM zegt dat het onderzoek door de opstelling van de familie onnodig veel tijd in beslag heeft genomen.

Trouwstoet

Op 30 augustus trok een trouwstoet door het centrum van Rotterdam. Doordat de deelnemers gevaarlijk reden en veel overlast veroorzaakten, belden verschillende mensen de politie.

Toen de agent de feestgangers aansprak op hun gedrag, vertrokken zij volgens het OM weer met veel kabaal. Iets verderop blokkeerde de stoet opnieuw het overige verkeer. Daarop arresteerde de politie een van de deelnemers aan de stoet.

Dat leidde ertoe dat sommige aanwezigen zich tegen de politie keerden. Een van hen viel de agent van achteren aan en sloeg hem zo hard dat hij viel en bewusteloos raakte.

Na onderzoek bleek dat de agent een hersenschudding en een whiplash had opgelopen. Hij heeft nog veel last van het incident en is niet volledig aan het werk.

De agent deed vorige maand bij Jinek zijn verhaal: