Steekpartij in winkelcentrum Manchester, zeker vijf gewonden

Bij een steekpartij in een winkelcentrum in Manchester zijn zeker vijf mensen gewond geraakt. Het Arndale winkelcentrum is door de politie ontruimd en afgesloten. Ook is het tramverkeer rond het winkelcentrum stilgelegd.

Op een foto die naar de krant Manchester Evening News is gestuurd, lijkt er onder meer iemand te zijn neergestoken in een filiaal van koffieketen Starbucks.

Op foto's en videobeelden in Britse media is te zien hoe een man wordt getaserd door de politie.