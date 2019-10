Franse staat en chemische fabriek compenseren boeren na brand Rouen

De Franse staat gaat samen met chemiebedrijf Lubrizol ruim 450 boeren en andere getroffenen compenseren voor de vervuilende effecten van een grote brand in een fabriek in Rouen. Dat melden Franse media. De brand brak eind vorige maand uit in de chemische fabriek van Lubrizol, een fabrikant van bestanddelen voor olie en verf.

Boeren in de regio kregen na de brand een oogstverbod opgelegd omdat er mogelijk schadelijke stoffen zijn vrijgekomen die op de producten en in de landbouwgrond zitten. Ook mochten boeren geen dierlijke producten meer verkopen. Dat verbod geldt nog steeds.

Solidariteitsfonds

Volgens Franse media heeft Lubrizol ingestemd met het opzetten van een solidariteitsfonds van 50 miljoen euro. Een belangrijk doel van het fonds is om melkveehouders te compenseren die 700.000 liter melk weg moesten gooien.

Veel boeren willen weten wanneer ze hun producten weer kunnen verkopen. Mogelijk wordt hier volgende week een besluit over genomen door de minister van Landbouw.

Lange termijn

Het nationale centrum voor de zuivelindustrie heeft de laatste dagen van september, direct na de brand, de verliezen gedekt. Het centrum betaalde in totaal 1 miljoen euro aan de boeren als compensatie. Wel waarschuwde de organisatie dat dat een eenmalig was.

Boeren willen dat de overheid niet alleen nu bijspringt, maar zo nodig ook in de toekomst, bijvoorbeeld als er schade aan het licht komt door giftige stoffen in de bodem.

De compensatieregeling is nog niet officieel bevestigd. Naar verwachting gaan de minister van Landbouw, minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Milieu vandaag naar Rouen om de afspraken bekend te maken en om vragen te beantwoorden.