Veel kinderen onder arrestanten Hongkong

Bij de demonstraties in Hongkong van de afgelopen vier maanden zijn vele honderden kinderen gearresteerd. Dat melden de autoriteiten van de stad.

Van de 2379 arrestanten waren er 750 jonger dan 18. Van die groep waren 104 arrestanten jonger dan 16 jaar.

De tweede man van Hongkong, Matthew Cheung, noemde de cijfers op een persconferentie schokkend. Hij riep ouders op om hun kinderen "tot de orde te roepen" en ze te vertellen dat ze moeten afzien van "onwettige en gewelddadige handelingen".

Hij zei ook dat jongeren hun toekomst te grabbel gooien als ze tijdens een demonstratie worden gearresteerd of gewond raken.

Demonstranten zijn verontwaardigd over het hoge aantal jonge arrestanten. De autoriteiten zouden zich moeten afvragen waarom jongeren in opstand komen, is de teneur. "Ze weten dat ze voor hun toekomst vechten tegen een dictatoriaal regime", twittert Kong Tsung-gan, een schrijver en bekende blogger.

De betogingen in Hongkong zijn in de afgelopen weken grimmiger geworden. Het aantal mensen dat gewond raakt bij confrontaties met de politie is toegenomen.