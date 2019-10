Persoon steekt zichzelf in brand bij rechtbank Roermond

Bij de rechtbank in Roermond heeft iemand zichzelf in brand gestoken. Dat gebeurde buiten en een aantal mensen was er getuige van. Volgens de politie is het slachtoffer aanspreekbaar.

Ambulances, brandweerwagens en politieauto's werden gealarmeerd, ook landde er een traumahelikopter .

Op straat liggen een jerrycan, wat kleding en een deken. Volgens een verslaggever van L1 gingen beveiligers van de rechtbank direct naar buiten met brandblussers toen ze zagen dat iemand in brand stond.

Voor getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld, meldt 1Limburg. De Willem II Singel in Roermond werd even afgesloten voor verkeer. De rechtbank is gewoon open.