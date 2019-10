Extinction Rebellion houdt Amsterdams verkeer tegen op meerdere plekken

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zijn op meerdere plaatsen weer de straat opgegaan. In Amsterdam houden ze 'zwermblokkades'. In groepjes van enkele tientallen houden ze zeven minuten het verkeer tegen.

Bij de Stadhouderskade reed een bestelbusje rakelings langs de demonstranten, zag verslaggever Marc Hamer. Volgens een woordvoerder van XR zijn er verspreid over een negental plekken zo'n 200 activisten aanwezig.

De politie zegt dat de activisten mogen demonstreren, maar dat blokkeren niet mag. "Dus wij treden daar vanaf nu tegen op. Als we een melding krijgen, zullen we mensen eerst vragen weg te gaan. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, zullen we ze geforceerd weghalen", zegt de woordvoerder.

Ook in Australië voeren activisten actie. Zo staken ze in Manly bij Sidney hun hoofden in het zand. En in Perth wordt muziek gemaakt en gedanst.