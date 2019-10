Voorschriften zware pijnstillers aangescherpt

De regels voor het voorschrijven van zware pijnstillers worden aangescherpt. Minister Bruins had al eerder gezegd dat hij zich zorgen maakt over het toenemende onnodig gebruik van zware medicijnen waar mensen verslaafd aan kunnen raken. Hij riep artsen, apothekers en andere experts bij elkaar en hij maakte vandaag de eerste resultaten en maatregelen bekend

Zorgverleners hebben afgesproken dat ze kritischer naar herhaalrecepten zullen kijken en naar het verantwoord afbouwen van het gebruik van bepaalde middelen. Verder zullen apotheken extra alert zijn op vervalste recepten. Ook is vanaf vandaag de website www.opiaten.nl te raadplegen, met informatie voor voorschrijvers en patiënten.

Amerikaanse toestanden

Volgens Bruins blijkt uit voorlopige cijfers over de eerste kwartalen van dit jaar dat het gebruik al is gedaald. Hij vindt dat bemoedigend, maar hij wil dat nu wordt "doorgepakt". Hij wil geen "Amerikaanse toestanden" en doelt daarmee op de grote groep verslaafden in de Verenigde Staten. Bruins vindt dat mensen duidelijker moeten worden geïnformeerd over de risico's als ze pijnstillers verkeerd of te lang gebruiken. Ook wil hij meer greep krijgen op de illegale handel.

De minister benadrukt wel dat er geen wantrouwen tegen zware medicijnen in het algemeen mag ontstaan. "Ze zijn van groot belang voor patiënten met zware pijnklachten, bijvoorbeeld na een operatie", zegt Bruins.