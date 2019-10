Turkije meldt eerste militaire dode, strijd in grensgebied blijft hevig

07.25 uur

In de Verenigde Staten groeit de onvrede over de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. In het Huis van Afgevaardigden hebben nu ook 29 Republikeinen aangekondigd sancties te willen afkondigen tegen Turkije. Gisteren deden Democraten een soortgelijke oproep.

Volgens president Donald Trump zijn er nu drie opties voor de VS: weer het leger sturen, Turkije "heel hard" raken met economische sancties of als bemiddelaar optreden tussen Turkije en de Koerdische milities in het noordoosten van Syrië.

Tegenover journalisten zei hij een voorkeur te hebben voor die laatste optie: