'Drugs genormaliseerd', dus Rode Kruis biedt cursus voor als het misgaat

Omdat er steeds vaker problemen zijn met drank en drugs, komt het Rode Kruis met een speciale cursus voor de omgang met mensen onder invloed. In een onlinecursus van een uur en een praktijkles van drie uur leer je bijvoorbeeld symptomen herkennen en de beste aanpak voor verschillende middelen.

"We adviseren zeker niet drugs te gebruiken, omdat dat nu eenmaal risico's met zich meebrengt", benadrukt woordvoerder Belinda van der Gaag in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar omdat we zien dat drugs zijn genormaliseerd, zijn er meer mensen met klachten. Willen we dat de bredere kennis beschikbaar is."

"Met een stimulerende drug als xtc hebben mensen bijvoorbeeld soms niet meer in de gaten hoe hun lichaam reageert. Ze voelen zich helemaal fantastisch, en gaan dan warm en bezweet ineens de kou in - of worden erin gezet. Omdat ze de signalen niet goed binnenkrijgen, kan dat tot onderkoeling leiden. Dat soort dingen komen aan de orde."

Simulatiebril

In de cursus maken deelnemers kennis met verschillende middelen, van bier en energiedrankjes tot speed en paddo's. Ook leren ze de verdovende of juist stimulerende werking ervan kennen, en ervaren ze een roes met een simulatiebril. Zo leren de cursisten zich beter in te leven.

"Het is belangrijk dat je gebruikers op de juiste manier benadert. Mensen zien de wereld heel anders, dus je moet weten hoe je met hen omgaat: rustig ernaartoe gaan, beseffen dat de wereld anders overkomt. En bel 112 als het toch echt ernstig is."

De training, die 65 euro kost, is bedoeld voor een breed publiek, van bezorgde ouders tot werknemers in de horeca. "De cursus is laagdrempelig, want er is een brede behoefte aan kennis om hiermee om te gaan."