'Raketten afgevuurd op Iraanse olietanker voor kust Saudi-Arabië'

Voor de kust van Saudi-Arabië zijn twee raketten afgevuurd op een Iraanse olietanker, meldt het Iraanse staatsoliebedrijf.

Er zouden twee olieopslagkamers van de Sabiti zijn geraakt, waardoor er olie uit het beschadigde schip in de Rode Zee lekt. De bemanning zou wel "veilig" zijn en het schip is stabiel. Experts spreken in Iraanse staatsmedia over een "terroristische aanval".

Spanningen tussen Iran en Saudi-Arabië

Saudi-Arabië heeft nog niet gereageerd op het bericht. De Amerikaanse vloot in de regio zegt op de hoogte zijn van "berichtgeving over het incident".

Het bericht komt op het moment dat Iran en Saudi-Arabië na jaren van oplopende spanningen met elkaar willen praten over het deëscaleren van het conflict.

NOS op 3 maakte een video over hoe Saudi-Arabië en Iran met steun aan burgeroorlogen in Syrië, Irak en Jemen een proxy-oorlog uitvechten: