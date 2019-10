Lijnbus zonder passagiers rijdt water in, chauffeur ongedeerd

In Zwaag in de gemeente Hoorn is vanmorgen vroeg een lijnbus van Connexxion in het water beland. De chauffeur maakt het volgens de politie goed. In de bus zaten geen passagiers.

Het ongeluk gebeurde rond 06.00 uur, meldt NH Nieuws. Het is niet duidelijk waardoor de bus in het water belandde. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

De bus wordt na de ochtendspits rond 09.00 uur uit het water gehaald, meldt een woordvoerder van Connexxion. Dan wordt hij meegenomen voor technisch onderzoek.