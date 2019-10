Mannenkoppels verdienen meer dan heterostellen en vrouwenkoppels

Een koppel bestaande uit twee mannen verdient samen gemiddeld bijna 108.000 euro bruto per jaar. Dat is flink meer dan heterostellen, die ruim 92.000 euro verdienen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een koppel bestaande uit twee vrouwen verdient net ietsje minder dan een heterokoppel: 91.000 euro.

De verschillen komen onder meer doordat mannen in het algemeen meer uren werken en ook meer verdienen dan vrouwen. Gemiddeld verdienen binnen al deze koppels individuele heteromannen het meest (64.000 euro), daarna volgen homomannen (58.000), lesbische vrouwen (49.000) en heterovrouwen (36.000).

Kinderen niet het hele verhaal

Dat heterovrouwen minder verdienen dan lesbische vrouwen komt vooral doordat zij vaker kinderen krijgen. "Dat het hebben van kinderen een rol speelt, is duidelijk", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Bij heteroparen met jonge kinderen zie je dat het toch vooral de moeder is die minder uren gaat werken."

"Maar wel of geen kinderen is niet het hele verhaal over het lagere inkomen van vrouwen", zegt Van Mulligen. "Want vrouwen werken ook minder dan mannen als ze geen kinderen hebben."

Binnen heterokoppels is er verder het vaakst een ongelijke inkomensverdeling, waarbij de ene partner beduidend meer verdient dan de ander. Dat is bij 59 procent van de heterokoppels het geval, bij 50 procent van de mannenkoppels en bij 44 procent van de vrouwenkoppels. Onder heterokoppels is het bij zo'n ongelijke verdeling in 86 procent van de gevallen de man die meer verdient.

Voor het onderzoek heeft het CBS alle koppels meegenomen die na 2001 zijn getrouwd of partnerregistratie hebben gedaan en waarvan beiden nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. In 2001 werd het homohuwelijk ingevoerd.