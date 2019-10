Strijd tegen zwerfafval: mogelijk toch statiegeld op blikjes, zegt Kamer

De Tweede Kamer wil dat er in 2022 ook statiegeld op blikjes komt, als er in 2021 statiegeld op petflesjes komt. De Kamer is bang dat fabrikanten anders overstappen op blikverpakkingen, die dan toch weer in de natuur terechtkomen.

Staatssecretaris Van Veldhoven werkt aan afspraken met de verpakkingsindustrie. Als het de industrie niet lukt om binnen twee jaar 90 procent van de weggooi-flesjes opnieuw te gebruiken, dan komt er statiegeld op. Waarschijnlijk wordt dat 15 cent. Ook moet de sector van het kabinet het zwerfafval met 70 tot 90 procent verminderen.

Onvrede over fabrikanten

In de onderhandelingen is het statiegeld op blikjes uit beeld verdwenen, dit tot grote onvrede van onder meer milieuorganisaties. Ook Van Veldhoven is niet tevreden over de aanpak van de fabrikanten van blik. Vorige maand beloofde zij "verschillende maatregelen te zullen bekijken, inclusief wettelijke maatregelen".

De Tweede Kamer wil dat er nu al wordt vastgelegd dat er in 2022 statiegeld op blikjes komt, als in 2021 het statiegeld op petflesjes is ingevoerd.

Waarom zit er nu nog geen statiegeld op flesjes?