Vrijwilliger Brandwondenstichting beroofd van collectebus

Een 61-jarige vrouw die gisteravond geld aan het inzamelen was voor de Nederlandse Brandwondenstichting in Oudenbosch, is beroofd van haar collectebus. Een onbekende rukte de bus uit haar handen.

De vrouw werd tijdens haar collecteronde aangesproken door een man. Hij gaf aan graag te willen doneren, maar zei geen contant geld bij zich te hebben. Hij vroeg aan de vrouw of ze mee wilde lopen naar zijn huis. "Na een stukje lopen rukte hij de collectebus uit mijn handen en rende weg. Toen heb ik heel hard om hulp geroepen", vertelt ze aan Omroep Brabant. De vrouw werd geholpen door buurtbewoners en deed aangifte bij de politie.

Zeldzaam: één keer in 40 jaar

De Brandwondenstichting is geschrokken van het voorval. "Iemand die vrijwillig haar best doet voor ons, moet veilig over straat kunnen." Volgens de stichting gebeurt het zelden dat een collectant wordt beroofd: het is maar één keer eerder gebeurd in veertig jaar tijd. De stichting vermoedt dat er zo'n vijftig euro in de gestolen bus zat.

De beroving is geen reden voor de stichting om te stoppen met collecteren aan de deur. "Het is het meest gewaardeerde middel om fondsen te werven, juist omdat het anoniem en eenmalig is", aldus de woordvoerder.

De vrouw is al twintig jaar vrijwilliger voor de Brandwondenstichting, maar wil het werk voorlopig niet meer doen. "Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik vind het zo erg. Dat je het gore lef hebt om die collectebus weg te halen. Het is zo ontzettend laag."