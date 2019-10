Listeriaschandaal Duitsland eist derde leven, vleesfabrikant duikt onder

Ook in Duitsland zijn afgelopen week meerdere besmettingen met de listeriabacterie aan het licht gekomen. Voor zover bekend zijn nu drie mensen overleden na het eten van vleeswaren van het vleesverwerkingsbedrijf Wilke.

Het Duitse OM heeft een onderzoek ingesteld naar de eigenaar van het bedrijf, die volgens Duitse media is ondergedoken. Hij wordt onder andere verdacht van dood door schuld. Er is geen link met de listeriabesmettingen in Nederland.

Na de dood van twee Duitsers hebben de autoriteiten in de deelstaat Hessen de productie bij vleesverwerker Wilke vorige week stilgelegd. De sterfgevallen worden in verband gebracht met besmette vleeswaren van het bedrijf. Inmiddels is ook de dood van een derde persoon bevestigd. Naast de drie doden worden er 37 ziektegevallen gelieerd aan de producten van Wilke. Het bedrijf heeft inmiddels faillissement aangevraagd.

Supermarkten, restaurants en kantines

Voormalige werknemers van het bedrijf omschreven de omstandigheden bij Wilke in Duitse media als "catastrofaal en gevaarlijk voor de gezondheid".

Het gaat volgens de Duitse overheid inmiddels om meer dan 1100 verschillende producten van het bedrijf. Onder meer honderden ondernemers in de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn getroffen door de uitbraak. Vleeswaren van Wilke werden ook geleverd aan de Duitse Ikea. Volgens een woordvoerder van Ikea heeft het bedrijf nu een andere leverancier. Ook Duitse supermarkten, kiosken, kantines en restaurants hebben de producten uit de handel genomen.

Wat gebeurt er met al dat vlees van het schandaal?