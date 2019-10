Afsluitdijk hele nacht dicht om spoedwerkzaamheden

De Afsluitdijk is vannacht in beide richtingen dicht vanwege een spoedreparatie. De A7 over de dijk is tot uiterlijk morgenochtend 06.00 uur afgesloten. Verkeer kan omrijden via de A6.

Reden voor de reparatie is een verzakking over een lengte van enkele meters. Die trad op bij het aanbrengen van een damwand, meldt Rijkswaterstaat.

De damwanden worden aangebracht vanwege de renovatie van de Afsluitdijk, die tot en met 2022 duurt. Ook worden extra gemalen en spuisluizen gebouwd om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee.

Fietsers

De Afsluitdijk is sinds augustus al afgesloten voor fietsers. Het fietspad gaat drie jaar dicht vanwege versterking van de dijk en de vernieuwing van sluizen en pompen.

In april stapten nog meerdere groepen wielrenners op de fiets voor een 'afscheidsrondje Afsluitdijk':