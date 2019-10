Kinderen in Syrisch vluchtelingenkamp onder Nederlands toezicht geplaatst

Twee kinderen van 0 en 3 jaar, die momenteel in een gevangenkamp in Syrië verblijven, zijn onder tijdelijke voogdij van jeugdzorg in Nederland geplaatst. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag die vandaag is gepubliceerd. De zaak is bijzonder omdat zowel de vader als de moeder niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

De voogdijstelling is volgens de rechtbank nodig om "stappen te kunnen nemen om de kinderen naar Nederland te halen". De jongetjes verblijven in het kamp Al Roj, in het gebied waar gisteren het Turkse leger is binnengevallen.

Niemand verantwoordelijk

De moeder van de kinderen kwam in maart om het leven bij een bombardement, toen het gezin aan het vluchten was uit Baghouz. De vader zit gevangen in een Koerdisch-Syrische gevangenis. De jongetjes worden opgevangen door een Nederlandse vrouw die bevriend was met de moeder.

Volgens de Raad voor de Kinderbescherming, die het verzoek deed bij de rechtbank, hebben de jongetjes "onvoldoende voedsel en medische zorg en ernstige medische klachten". Omdat er nu formeel niemand verantwoordelijk is voor de kinderen, moeten ze volgens de Kinderbescherming onder gezag van jeugdzorg worden geplaatst en naar Nederland worden gehaald.

Geen Nederlandse nationaliteit

Zowel de vader als de moeder zijn geen Nederlanders. De moeder kwam uit Litouwen. De Nederlandse nationaliteit van de vader is hem in 2017 afgenomen. De advocaat van de vader noemde het terughalen van de kinderen om die reden eerder een "juridisch mijnenveld".

Volgens de rechtbank zijn het feit dat de vader de Nederlandse nationaliteit had en er nauw contact is met familie in Nederland, voldoende reden om als Nederlandse rechtbank uitspraak over de zaak te kunnen doen.

Weeskinderen

Eerder werden twee weeskinderen naar Nederland gehaald, nadat de rechtbank ook toen had bepaald dat jeugdzorg de voogdij moest krijgen. Volgens minister Grapperhaus van Justitie was er sprake van een uitzonderlijke situatie omdat het twee weeskinderen betrof.

Of de kinderen na de jongste uitspraak ook naar Nederland komen, is onduidelijk. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen.

Correspondent Marcel van der Steen ging vorige week nog op bezoek in kamp Al-hol en sprak met Crisolita Tavares Varela: