Schamen voor psychische problemen: 'Doen alsof alles goed gaat, is dodelijk vermoeiend'

Ook voor initiatiefnemer van #ikbenopen Joeri Sterringa (42), die posttraumatische stress (PTSS) heeft, helpt het om te praten, en niet alleen met zijn behandelaars. Dan hoeft hij niet te doen 'alsof alles mooi is'. "Dat is namelijk dodelijk vermoeiend. De hele dag maar de schijn ophouden dat alles goed met je gaat en lachen naar iedereen, wat ik in het begin deed."

Knock-out geslagen

De Amsterdamse politieman liep PTSS op toen hij in 2009 een meisje probeerde te reanimeren wiens keel door de ex van haar moeder was doorgesneden. Zijn pogingen mochten niet baten, en ook die van ambulancebroeders niet. Na de gruwelijke moord kreeg Sterringa hevige nachtmerries. Wat er later bij kwam, is dat hij knock-out werd geslagen door een verdachte. Bovenop zijn PTSS kwam een depressie.

Sterringa kiest heel bewust de mensen uit met wie hij over zijn ervaringen en problemen praat. "Mensen die ik vertrouw en bij wie ik me goed voel en die niet sensatiebelust zijn." Hij merkte dat collega's en anderen die zijn verhaal hoorden, ook open werden over wat zij hadden meegemaakt en waar ze al langer last van hadden. "De schaamte is nog steeds erg groot."