Samenscholingsverbod in Terneuzen door ruziënde scholieren

In het Zeeuwse Terneuzen geldt vanaf vanmiddag een samenscholingsverbod. De gemeente heeft de maatregel genomen na spanningen tussen leerlingen van het Lodewijk College. De afgelopen dagen kwamen grote groepen jongeren samen en dreigde er escalatie.

Volgens de school is de aanleiding een ruzie tussen twee meisjes. Veertien politieagenten konden dinsdag een confrontatie voorkomen; een groep scholieren had ruzie en daar kwamen ruim honderd jongeren op af, schrijft Omroep Zeeland. Een 16-jarig meisje is gisteren uit de klas gehaald in verband met opruiing in deze zaak.

Het samenscholingsverbod geldt minimaal een week. De politie houdt berichten op sociale media in de gaten. Volgens leerlingen worden daar berichten gedeeld over een mogelijk nieuwe confrontatie morgen.