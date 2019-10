Zeven jaar cel geëist tegen verdachte die man doodsloeg met stalen buis

Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden heeft zeven jaar cel geëist tegen de man die vorig jaar een 60-jarige man met dodelijke gevolgen mishandelde in het Friese dorp Jubbega.

De mannen waren verwikkeld in een ruzie, toen de verdachte het slachtoffer met een steigerbuis op het hoofd sloeg. Het slachtoffer belandde na de klap in coma en overleed enkele weken later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte het slachtoffer "letterlijk met één klap van het leven beroofd".

Wegjagen

De verdachte zei in de rechtszaal dat hij spijt heeft van zijn daad. Hij zei dat hij niet de intentie had om de man te doden. Hij wilde het slachtoffer naar eigen zeggen vooral wegjagen, schrijft Omrop Fryslân.

De officier benadrukte dat de actie van de man veel impact heeft gehad. "Met zijn daad heeft hij gevoelens van onrust veroorzaakt. Niet alleen in Jubbega, maar in de hele samenleving."