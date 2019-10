Inspectie legt vanwege gevaar bouw op tientallen plaatsen in Limburg stil

Bij een grote controle op bouwplaatsen in de omgeving van Maastricht heeft de Inspectie SZW op 33 plekken de werkzaamheden stilgelegd.

Dat wordt alleen gedaan als er sprake is van ernstig gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De inspectie ging bij 22 bouwplaatsen langs, slechts vier daarvan voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, schrijft 1Limburg. Op een aantal bouwplaatsen werd het werk op meerdere plekken stilgelegd.

Op veel plekken liepen de medewerkers het gevaar om bedolven te worden onder bouwmaterialen. Ook liepen ze het risico gevaarlijke stoffen in te ademen of geëlektrocuteerd te worden. Daarnaast trof de inspectie een grote steiger aan die op geen enkel punt was verankerd.

Naast veiligheidsproblemen zagen de inspecteurs ook andere misstanden. Op één bouwplaats waren Oekraïense bouwvakkers aan het werk die vermoedelijk geen vergunning hebben. Ook zijn er gevallen van onderbetaling en een overtreding van de Arbeidstijdenwet gesignaleerd.