Hof EU: alleen onder strikte voorwaarden preventief wolven afschieten

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat wolven in Europa alleen preventief mogen worden doodgeschoten als aan heel strikte voorwaarden wordt voldaan. Afschieten mag alleen als is vastgesteld dat er geen andere oplossing is, aldus de rechters.

Het hof nam deze beslissing naar aanleiding van een Finse zaak. De Finse autoriteiten gaven eind 2015 toestemming om zeven wolven te doden om overlast en stroperij van de dieren te voorkomen.

Natuurorganisaties stapten naar de rechter. Zij wilden opheldering over de Europese habitatrichtlijn die moet worden gehanteerd met betrekking tot wolven.

'Duidelijk en precies doel'

Verzoeken om wolven neer te schieten moeten duidelijk en precies aangeven wat het doel is. Ook moeten zij gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens, zegt het hof. Alleen wijzen op stroperij of mogelijke problemen die wolven kunnen veroorzaken, is niet altijd voldoende. De strijd tegen stroperij op zich kan wel als reden worden gebruikt.

Voordat uitsluitsel volgt over een verzoek, moet volgens het hof eerst duidelijk zijn wat de staat van de wolvenpopulatie is. Het hof vindt het bovendien belangrijk dat de gevolgen voor de populatie, bij het eventueel afschieten, in kaart worden gebracht. Als daar onzekerheid over is, mag er geen ontheffing worden gegeven.

Wolven in Nederland

Begin dit jaar werd bekend dat de wolf definitief terug is in Nederland. Inmiddels hebben drie wolven zich definitief gevestigd op de Veluwe. Vorige week werd bekend dat er naast de drie wolven in dat natuurgebied, drie andere wolven in Nederland spoorloos verdwenen zijn. Mogelijk zijn ze gedood door stropers.