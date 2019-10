Spoedsluiting wafelwinkel in Amsterdam na filmpje van muis

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft met spoed een wafel- en pannenkoekenwinkel in Amsterdam gesloten. Een inspecteur onderzocht de winkel nadat een muis in de etalage was gespot.

Gisteren verscheen op Twitter een filmpje van de muis die snoepte van een pannenkoek. Daarop besloot de voedselwaakhond de zaak meteen te inspecteren. Er werden meer muizen aangetroffen.