Twee jaar geëist tegen actrice Imanuelle Grives

Het Openbaar Ministerie in België heeft twee jaar celstraf geëist tegen de Nederlandse actrice Imanuelle Grives. Ook wil justitie dat ze een geldboete betaalt.

Grives (34) werd eind juli opgepakt op dancefestival Tomorrowland. Bij een controle bij de ingang bleek dat ze grote hoeveelheden hard- en softdrugs bij zich had. Later vond de politie in het appartement waar ze verbleef ook nog zo'n 100 xtc-pillen, ruim 20 gram cocaïne en vergelijkbare hoeveelheden ketamine en mdma.

Kort na haar arrestatie zei haar advocaat dat Grives de drugs had meegenomen als voorbereiding op een nieuwe rol in de gangsterfilm Suriname. De rol die Grives zou spelen is inmiddels overgenomen door Fajah Lourens.

Grives is onder meer bekend van haar hoofdrol in de film Alleen maar nette mensen. Ook speelde ze in de tv-series Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam en Celblok H. In 2017 was ze een van de kandidaten in Wie is de Mol?.