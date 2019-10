Winstwaarschuwing Philips door handelsoorlog

Philips heeft de winstverwachting voor dit jaar verlaagd. In een winstwaarschuwing zegt het bedrijf dat de winst wordt gedrukt door de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. In beide landen moet het medisch technologiebedrijf hogere invoertarieven betalen.

Dat komt doordat Philips in beide landen fabrieken heeft staan. Het vervoeren van apparaten of onderdelen van China naar de VS, of andersom, kost nu meer geld. Dat leidt tot lagere winstmarges. Daarbovenop doet Philips een afschrijving van 78 miljoen euro.

De winstwaarschuwing leidde tot een forse koersval op de beurs. Het aandeel Philips daalde met 8 procent. Het is de eerste keer dat topman Frans van Houten een winstwaarschuwing moet geven.

De problemen zitten vooral bij de afdeling Connected Care. Daar worden oplossingen bedacht voor een goede communicatie tussen artsen en patiënten. Topman Frans van Houten noemt de lagere marges bij deze afdeling teleurstellend. Bij andere divisies gaat het volgens de CEO beter, maar ook die zijn volgens hem niet immuun voor handelsperikelen.

Maatregelen om handelstarieven te omzeilen, bijvoorbeeld door de productie van onderdelen of apparaten te verplaatsen, hebben minder effect dan gehoopt. Bij de halfjaarcijfers zei Philips-topman Frans van Houten dat hiermee in het derde kwartaal dat nu net voorbij is zou worden begonnen.