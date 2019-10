Al zes maanden minder productie in de industrie

De productie in de industrie in Nederland daalt al zes maanden op rij. Dat blijkt uit cijfers van het CBS tot en met augustus. Tot eind vorig jaar steeg de productie drie jaar op een rij.

De laatste keren dat de industriële productie daalde, was aan het eind van de economische crisis in 2012 en 2013. Daarvóór ging de productie vooral in het crisisjaar 2009 hard omlaag.

De Nederlandse industrie is voor een groot deel afhankelijk van de buitenlandse vraag. Volgens een berekening van het CBS van enkele jaren terug komt van elke euro die de industrie verdient, 70 cent uit de export.

Duitsland en VK

En die buitenlandse vraag loopt nu terug. In Duitsland, het belangrijkste exportland voor Nederland, kromp de economie afgelopen kwartaal met 0,1 procent. Het land kampt met een minder draaiende auto-industrie en heeft last van de internationale handelsoorlog.

Ook de Britse economie, na Duitsland de belangrijkste bestemming voor Nederlandse uitvoerende bedrijven, is afgelopen kwartaal iets gekrompen. Daar speelt de onzekerheid rond de brexit mee, waardoor bedrijven minder durven te bestellen en investeren.

Wereldwijd loopt de economische groei terug. De handelsoorlog tussen China en de VS, waardoor voor honderden miljarden aan goederen stromen hogere heffingen betaald moeten worden, leidt tot minder internationale handel.

'Gure wind'

De krimpende productie raakt de Nederlandse economie. Het is een van de indicatoren die het Centraal Planbureau gebruikt om te schatten hoeveel de economie de komende tijd zal groeien. In de raming van Prinsjesdag gaf het CPB al aan dat de 'gure wind' uit het buitenland de Nederlandse economie afkoelt.

Toch groeit de economie voorlopig nog wel. Afgelopen kwartaal nam het bbp met 0,4 procent toe. Dat komt onder meer doordat de overheid en consumenten wel meer geld uitgeven.