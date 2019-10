'Zwarte doos van schip dat containers verloor bij Wadden was defect'

Het containerschip MSC Zoe, dat op nieuwjaarsdag boven de Waddeneilanden 342 containers verloor, had een defect aan de zwarte doos. Dat staat in een Duits inspectierapport, meldt tv-programma Zembla.

Het defect aan de zogeheten Voyage Data Recorder kan de onderzoeken belemmeren. Onder meer de Nederlandse justitie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben een onderzoek ingesteld.

Op het apparaat wordt live informatie als de snelheid van het schip en de diepgang vastgelegd. Ook wordt communicatie erop geregistreerd.

Zembla heeft het Duitse inspectierapport van de Havendienst in Bremerhaven in handen, zegt journalist Bart Nijpels in het NPO Radio 1 Journaal. "Wat er kapot is, weten we niet. Maar hij werkte niet zoals vereist."

Nijpels zegt dat Zembla het afgelopen halfjaar met tal van betrokkenen heeft gesproken. "Allen waren zeer verbaasd dat het apparaat een defect had. Het hangt normaal aan het plafond en er gaat eigenlijk nooit iets aan kapot." Of ermee gerommeld is, durft hij niet te zeggen. "Het is wel heel toevallig. Net als bij een vliegtuig is het niet een ding dat gemakkelijk stuk gaat."