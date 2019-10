Aanbod koopwoningen gedaald, huizenprijzen weer 7 procent hoger

Een halfjaar lang leek het dat het aantal huizen dat te koop gezet werd niet meer verder zou afnemen. Maar in het derde kwartaal van 2019 is het aanbod toch weer stevig gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

In de afgelopen maanden kwamen er ruim 38.000 bestaande huizen op de markt. Dat is bijna 14 procent minder dan een jaar eerder en bovendien het laagste aantal in jaren.

Zo gezien valt de stijging van de huizenprijzen nog mee. De gemiddelde prijs van een koopwoning liep in het derde kwartaal op tot 313.000 euro, dat is 7,2 procent meer dan een jaar eerder.

Toch vreest de NVM dat woningen de komende tijd weer fors duurder gaan worden. "Voor een gemiddelde woning heb je tegenwoordig een bovengemiddeld salaris nodig", zegt NVM-makelaar Gaby Balkema. "De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen."

Stikstofcrisis

Het aantal nieuwbouwhuizen dat is aangeboden is wel licht gestegen. Dat is opvallend omdat veel bouwprojecten stilliggen door de stikstofcrisis.

"De stikstofproblematiek is zo actueel dat het effect ervan nog niet zichtbaar is in de kwartaalcijfers", schrijft de makelaarsvereniging in het rapport. Op iets langere termijn houdt de NVM wel rekening met problemen. "De bouw van nieuwbouwwoningen dreigt verder achterop te raken door de stikstofproblematiek."

Nu al zien de makelaars dat nieuwbouw vaak te duur is voor potentiële kopers. "Als de nieuwbouw-impasse lang duurt, komt de hele woningmarkt piepend en krakend tot stilstand", waarschuwt NVM-voorzitter Onno Hoes.

Krapte het grootst in Groningen

De krapte aan huizen is het grootse in de stad Groningen. Voor elke potentiële koper staat daar maar gemiddeld 1,4 huis te koop. Dat is net zo weinig als tijdens de huizenmarktgekte eind jaren '90.

Gemiddeld heeft een koper in Nederland nog keuze uit 3,1 woningen. Opvallend is dat er in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam meer keuze is dan in de gebieden in de buurt van de drie grootste steden.