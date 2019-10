Kippenboeren in hoger beroep tegen NVWA in fipronilzaak

De pluimveesector gaat in hoger beroep in de rechtszaak over de fipronilcrisis. De boeren vinden nog steeds dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te laat heeft ingegrepen.

In 2017 moesten 3,5 miljoen legkippen gedood worden en honderden miljoenen eieren vernietigd vanwege besmetting met het insecticide fipronil.

De rechter oordeelde in juli dat de NVWA niet onrechtmatig heeft gehandeld. De kippenboeren verwijten de NVWA onder meer niet te hebben opgetreden toen er in het najaar van 2016 al tips kwamen dat het bedrijf Chickfriend fipronil gebruikte om bloedluizen in stallen te bestrijden.

75 miljoen schade

"Familiebedrijven zijn na generaties over de kop gegaan of zagen al hun reserves en investeringsvermogen verdampen. De sector liep minstens 75 miljoen schade op. En de toezichthouder was op de hoogte, maar waarschuwde ons niet. Een belletje, en we hadden kunnen controleren of er fipronil in onze stallen zat," zegt Eric Hubers van LTO Nederland.

Maar de rechter zei in juli dat de NVWA destijds wel degelijk iets deed: advies vragen over het gevaar van fipronil. Het gevaar voor de volksgezondheid werd eind 2016 als beperkt gezien en daarom koos de NVWA ervoor een strafrechtelijk onderzoek tegen Chickfriend in gang te zetten vanwege fraude. De eerste verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid ligt bij de pluimveehouders zelf, vond de rechter toen.

'Harde dreun'

"Die uitspraak was een harde dreun voor de boeren," zegt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. "We hoopten op erkenning dat er juridisch verwijtbare fouten zijn gemaakt. Die kwam niet, daarom gaan we in hoger beroep, we willen een beter functionerende toezichthouder."