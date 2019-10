Wekdienst 10/10: Turks offensief in Syrië en Oranje speelt tegen Noord-Ierland

Wat heb je gemist?

De Turkse president Erdogan besloot gisteren te doen waarvoor hij al een tijdje waarschuwde: Syrië binnenvallen, om zo de Koerdische strijders in het noorden van het land te verzwakken. Afgelopen nacht zijn bij luchtaanvallen, artilleriebeschietingen en een grondoffensief doden en gewonden gevallen. Maar de berichtgeving over de precieze aantallen loopt uiteen.

Vanwege het Turkse offensief leven er veel zorgen in de internationale gemeenschap. Bijvoorbeeld over de duizenden IS-strijders die door PKK-milities worden bewaakt. Om te voorkomen dat ze in het heetst van de strijd kunnen ontsnappen, heeft de VS in ieder geval twee beruchte IS'ers uit Syrië gehaald. Het zou gaan om de twee laatste 'IS-Beatles'. Dat waren vier strijders van de terreurgroep die samen zeker 27 executies uitvoerden. Ze kregen de bijnaam vanwege hun Britse accent.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit

In Zandvoort is de schop in de grond gegaan om het circuit van de badplaats gereed te maken voor de Formule 1-race van volgend jaar mei. Het is de officiële aftrap van ongetwijfeld nog een roerig half jaar in aanloop naar de eerste Nederlandse Formule 1-race sinds 1985.

Milieuorganisaties maken al geruime tijd bezwaar tegen de werkzaamheden in Zandvoort. Volgens hen zorgen de aanpassingen, zoals het asfalteren van een toegangsweg, voor te veel schade in het omliggende natuurgebied. Zo zou de hoeveelheid stikstof die zou vrijkomen, meer zijn dan is toegestaan. Ook zeggen ze op te komen voor zandhagedissen, een beschermde diersoort die op het circuit leeft.