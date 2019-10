Dodental onduidelijk bij Turks offensief in Syrië, 'VS haalt IS-Beatles weg'

Volgens de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn er zeker zeven burgers en drie militieleden gesneuveld. Volgens het zogeheten Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er zeker elf SDF-strijders, acht burgers en zes aanvallende strijdkrachten omgekomen. Deze in Groot-Brittannië gevestigde organisatie baseert zich op lokale bronnen.

'IS-Beatles verplaatst'

De VS heeft twee beruchte IS-gevangenen uit Syrië gehaald, melden persbureaus op basis van anonieme functionarissen. Het zou gaan om de twee laatste 'IS-Beatles'. Dat waren vier strijders van Islamitische Staat die samen zeker 27 executies uitvoerden. Ze kregen de bijnaam vanwege hun Britse accent.

Eerder liet president Trump al weten dat sommige gevangen genomen IS-strijders zijn overgeplaatst. Dit om te voorkomen dat ze kunnen ontsnappen tijdens de gevechten tussen het Turkse leger en de Koerdische milities.

Met steun van de VS bewaken de SDF momenteel duizenden IS-strijders. De internationale vrees is dat de Koerdische strijders die bewaking een lagere prioriteit geven, omdat ze zich in de steek gelaten voelen door hun bondgenoot. Volgens de VS hebben sommige Koerdische strijders de gevangenissen verlaten om te strijden tegen de Turkse invasie, maar het zou gaan om kleine aantallen.

Mogelijk is bij het bombardement op de stad Qamishli ook een gevangenis geraakt waar IS-strijders worden vastgehouden.

Overtreding internationale wetten

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de Turkse aanval op het noordoosten van het land. Het ministerie noemt het een schandalige overtreding van internationale wetten.

De Arabische Liga komt zaterdag bijeen in Caïro om de escalatie in Noord-Syrië te bespreken, meldt nieuwszender Al Jazeera. Vandaag vergadert de VN-veiligheidsraad achter gesloten deuren over het conflict.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov beschuldigt de VS van gevaarlijk spel. Door eerst een "quasi-staat" te creëren voor de Koerden in Noord-Syrië en vervolgens de steun in te trekken.