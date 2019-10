Tunesische presidentskandidaat Karoui vrijgelaten, vlak voor verkiezingen

De Tunesische presidentskandidaat en mediamagnaat Nabil Karoui is vrijgelaten uit de gevangenis waar hij sinds augustus vastzat. Aankomende zondag wordt in de tweede stemronde bepaald of hij de nieuwe president wordt, of de partijloze 61-jarige hoogleraar recht Kais Saied.

Karoui (56) werd in augustus aangehouden op verdenking van witwassen en belastingfraude. Volgens Karoui zijn de aantijgingen politiek gemotiveerd. Omdat hij niet is veroordeeld mocht hij toch meedoen aan de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, die voor hem een succes waren.

Bij de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag eindigde de nieuwe partij van Karoui op de tweede plaats met 38 zetels. De rivaliserende islamitische partij Ennahda eindigde bovenaan met 52 zetels. Die partij mag nu de premier kiezen. Beide partijen hebben bij lange na geen meerderheid in het 217 zetels tellende parlement.

Arabische Lente

Het gaat komende zondag om de tweede presidentsverkiezingen in het land sinds de volksopstand van 2011. Toen werd president Ben Ali na een dictatuur van 23 jaar afgezet. De protesten tegen Ali betekenden het begin van de zogenoemde Arabische Lente.

De verkiezingen in Tunesië worden gezien als test voor een van de jongste democratieën ter wereld. De eerste democratisch gekozen president van het land, Essebsi, overleed in juli op 92-jarige leeftijd.