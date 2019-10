Werkzaamheden circuit Zandvoort begonnen, milieuclubs naar de rechter

Op het circuit van Zandvoort is men begonnen met werkzaamheden om het circuit gereed te maken voor de komst van de Formule 1 in mei volgend jaar. Op het terrein wordt een zandwal afgegraven waar tijdelijke tribunes gebouwd gaan worden. Volgens een woordvoerder van de provincie Noord-Holland is dat toegestaan, ook al loopt de aanvraag voor een natuurvergunning nog.

Milieuorganisaties maken al geruime tijd bezwaar tegen de werkzaamheden in Zandvoort. Volgens hen zorgen de aanpassingen, zoals het asfalteren van een toegangsweg, voor te veel schade in het omliggende natuurgebied. Zo zou de hoeveelheid stikstof die zou vrijkomen, meer zijn dan is toegestaan. Ook zeggen ze op te komen voor zandhagedissen, een beschermde diersoort die op het circuit leeft.

Uit stukken die de omgevingsdienst Noord-Holland Noord gisteren online heeft gezet blijkt dat het circuit pas eind september een natuurvergunning heeft aangevraagd.

Fors minder uitstoot

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat men verwacht dat de stikstofuitstoot fors minder is dan de maximaal toegestane hoeveelheid in de bestaande natuurvergunning van het circuit die is afgegeven in 2011. Bovendien vervallen door de komst van de Formule 1 een aantal raceweekenden, wat de uitstoot door auto's van bezoekers van het evenement moet compenseren.

Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is verrast dat de provincie de werkzaamheden al gedoogd terwijl er nog geen vergunning is. "Er worden geluidswallen afgegraven in een gebied dat de bestemming 'natuur en bedrijventerrein' heeft. Dus eigenlijk graven ze in de natuur." Samen met andere organisaties wil hij naar de rechter gaan om de werkzaamheden zo snel mogelijk stil te laten leggen.

Gedoogd

Een woordvoerder van de provincie Noord-Holland laat weten dat de werkzaamheden kunnen doorgaan omdat er "concreet zicht is op legalisering". Met andere woorden: omdat de vergunning binnenkort wordt afgegeven, wordt het gedoogd.

Volgens milieuadvocaat Marieke Kaajan is dat niet ongebruikelijk. Ook vindt ze de gekozen stikstofoplossing van het circuit - ruimte zoeken binnen de oude vergunning - logisch. "Er zijn twee dingen waar de rechter naar zal kijken: is de oude vergunning terecht afgegeven en kloppen de berekeningen van het circuit", aldus Kaajan.