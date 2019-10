Tbs'er bereidde zijn ontsnapping uitvoerig voor

De ontsnapte tbs'er Ronald van Z. heeft aan Omroep Gelderland verteld hoe hij zich minstens anderhalve maand voorbereidde op zijn ontsnapping. Vrijdag ontsnapte hij uit de Nijmeegse Pompekliniek, vandaag werd hij opgepakt in Parijs.

In een meerdaagse mailwisseling met de regionale omroep beschrijft Van Z. dat hij geld spaarde voor zijn vlucht: "Dit is geen probleem, aangezien we ongelimiteerd mogen pinnen op verlof. Dus ik had ongeveer 500 euro totaal."

Van Z. mailde verder details over het prepareren van de fiets waarmee hij op verlof ging. Met een smoes wist hij, buiten het zicht van de medewerkers van de kliniek, een tas vol spullen aan de fiets te hangen. "Toen ik de fiets terug in het fietsenhok zette, zat er een fietstas op gevuld met kleren, een kaart en eten."

Wegfietsen

Het moeilijkste vond hij het wegfietsen bij zijn begeleidster en het uit beeld verdwijnen. "Zij bleef maar bij mij, dus ik kreeg in eerste instantie de kans niet om bij haar weg te komen. Ze had door dat ik op zoek was en vroeg waarom ik zo afwezig was. Op dat moment had zij moeten zeggen: we gaan terug. Toen we op de weg terug waren, ben ik uiteindelijk rechtsaf geslagen."

Hij vervolgt: "Ze is mij achterna gefietst. Die meid heeft pit, ik had er best wel veel moeite mee om van haar los te komen. Gelukkig reed ik een bospad door en zag ik op een gegeven moment een gat waar ik doorheen kon met de fiets. Dit deed ik en zij reed mij voorbij."