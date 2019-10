Stille tocht voor 5-jarig slachtoffer flatbrand Brunssum

In Brunssum is een stille tocht gehouden voor het 5-jarige slachtoffer van een woningbrand, eind september. Enkele honderden deelnemers liepen met witte rozen van het gemeentehuis naar de wijk waar het Eritrese meisje met haar moeder woonde.

De vijfjarige Fthawft bezweek op 1 oktober in een ziekenhuis aan de verwondingen nadat ze thuis langs een brandende kaars was gelopen en haar kleding vlam had gevat. Haar moeder liep ernstige brandwonden op.

Bij de stille tocht was ook waarnemend burgemeester Gerd Leers aanwezig: