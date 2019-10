Sjors Fröhlich voorgedragen als burgemeester Vijfheerenlanden

De vertrouwenscommissie van de gemeente Vijfheerenlanden draagt radiomaker Sjors Fröhlich voor als burgemeester. De voorzitter van de commissie heeft dat in een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt.

Fröhlich was ruim zes jaar lang hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Hij stopt daar onmiddellijk mee. Adjunct-hoofdredacteur Mireille van Ark volgt hem op.

Fröhlich debuteerde in 1982 op de landelijke radio bij het toenmalige Hilversum 3, nu NPO 3FM. In de jaren 90 ging hij journalistieke programma's presenteren. Ook werkte hij jarenlang voor NOS Sport, onder andere voor Radio Tour de France.

De benoeming door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een formaliteit. De minister neemt een voordracht normaal gesproken over. Fröhlich reageert vanavond op de voordracht in Met het Oog op Morgen.