Uit Pompekliniek ontsnapte tbs'er opgepakt in Parijs

De ontsnapte tbs'er Ronald van Z. is opgepakt in Parijs. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. Z. ontsnapte vorige week vrijdag tijdens een begeleid verlof. Hij werd behandeld in de Nijmeegse Pompekliniek.

Zijn advocaat Knoester weet niet hoe Van Z. is opgepakt. Knoester zegt te hopen "dat de rust nu kan terugkeren. Ook voor Ronald."

De raadsman gaat ervan uit dat Van Z. wordt overgeplaatst naar een andere tbs-kliniek. Ook zegt Knoester dat zijn cliënt door de ontsnapping zeker een jaar niet op verlof mag.