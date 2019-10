Oud-medewerker Strukton stal persoonsgegevens van collega's

Bij bouw- en spoorbedrijf Strukton zijn persoonsgegevens van medewerkers gestolen. Hoogstwaarschijnlijk zelfs van alle (oud-)medewerkers van Strukton Rail en van Eurorailscout in Nederland, meldt het bedrijf. Het bedrijf is op 1 oktober door de politie van de diefstal op de hoogte gebracht.

Een man die tijdelijk bij het bedrijf werkte heeft foto's gemaakt van persoonsgegevens van collega's als namen, geboortedata, woonadressen, bankrekeningnummers, data van indiensttreding en eventuele data van vertrek. Uit hoofde van zijn functie had hij toegang tot de gegevens.

Het bedrijf heeft aangifte gedaan van diefstal en verduistering van bedrijfsgegevens en is een onderzoek gestart. Tot dusver lijkt alles te wijzen op "een eenmalige en individuele actie", aldus Structon. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gebracht.

Geld verdienen

Naar het motief kan alleen worden gegist, zegt een Strukton-woordvoerder. "Je kan geld verdienen met het verkopen van gegevens. Dat zou een motief kunnen zijn, maar we weten het niet. Het is aan de politie om met deze persoon in gesprek te gaan."

Alle betrokken medewerkers hebben een brief ontvangen. "Niet iedereen is daar natuurlijk onverdeeld blij mee", zegt de woordvoerder.