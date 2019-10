Reisadvies: ga niet op vakantie naar Ecuador

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept vakantiegangers op om Ecuador voorlopig te mijden. "Ga er alleen naartoe als het noodzakelijk is", staat in het reisadvies dat vanmiddag van kracht werd.

Volgens het ministerie verandert de situatie voortdurend en zijn steden door wegblokkades onbereikbaar. Ook wordt geadviseerd om het centrum van de hoofdstad Quito te vermijden.

Het volledige advies vind je op de website van Buitenlandse Zaken.

Gewelddadige protesten

Tientallen Nederlanders zitten al dagen vast in het land. 84 van hen zijn via Nederlandse reisorganisaties op pad, maar er is ook een onbekend aantal Nederlandse backpackers die op eigen gelegenheid door het land trekken.

In Ecuador zijn al dagenlang gewelddadige protesten tegen de bezuinigingsplannen van president Moreno. Vooral het schrappen van de brandstofsubsidies zet kwaad bloed bij de duizenden demonstranten die het aftreden van Moreno eisen.

Toeristen zitten soms midden in het geweld, vertelden deze Nederlanders gisteren: