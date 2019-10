Zelfs Griekenland leent tegen negatieve rente

Ook Griekenland profiteert nu van de negatieve rentes in de eurozone. Voor het eerst in de geschiedenis wist het door de crisis geplaagde land een lening te plaatsen waar het geld op toe krijgt. Het gaat om leningen met een looptijd van 13 weken voor een totaalbedrag van 487,5 miljoen euro, tegen een rente van min 0,02 procent.

Griekenland was het enige land in de eurozone dat nog niet profiteerde van de negatieve rentes. Het land ging tien jaar lang door een diepe economische crisis, waarbij de economie meer dan 25 procent kromp en de overheidsschuld explosief groeide. Beleggers lieten het land links liggen, en de staat kon voor nieuwe leningen alleen nog terecht bij de andere eurolanden en het IMF.

Zelfs toen de ECB in 2015 z'n opkoopprogramma opstartte en op grote schaal staatsleningen kocht, bleef de rente op Griekse staatsschuld relatief hoog. Dat komt omdat de centrale bank geen Griekse staatsleningen opkocht, omdat de kredietwaardigheid van het land te laag was. En zo was Griekenland het enige land in de eurozone dat niet profiteerde van het opkoopprogramma.

vertrouwen

Maar de Griekse economie groeit weer, met 1,9 procent, en er is een rechtse regering aan het roer gekomen dat het land aantrekkelijker wil maken voor buitenlandse investeringen. Bovendien besloot de ECB vorige maand om het opkoopprogramma van staatsobligaties weer nieuw leven in te blazen. Kennelijk geeft dat beleggers genoeg vertrouwen om weer Grieks staatspapier te kopen.