Vrijspraak voor moeder die dode baby achterliet bij de Sloterplas

De 27-jarige moeder van de dode baby die in 2016 bij de Sloterplas in Amsterdam werd achtergelaten, is vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 voorwaardelijk, voor het laten verdwijnen van het kind. De vrouw wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de dood van het kindje. Volgens haar was het jongetje al dood bij de geboorte. De doodsoorzaak is niet bekend.

De rechter acht niet bewezen dat de vrouw het kindje wilde verbergen omdat de tas waarin de baby lag op een zichtbare plek stond. Bovendien was de tas open en was het hoofdje van het kind te zien, schrijft NH Nieuws.

De vrouw verklaarde tijdens de rechtszaak dat ze het kind daar expres had neergelegd zodat het gevonden werd. Het OM ging daar niet in mee. Justitie zei dat het aannemelijker is dat de vrouw de tas met het kindje in het water heeft gegooid, omdat de tas nat was toen hij gevonden werd.

Volgens de rechter is er veel onduidelijk gebleven in de zaak, waardoor de vrouw is vrijgesproken. "Het is niet strafbaar, maar uiterst triest", aldus de rechtbank.