Politie, OM en reclassering hadden vermoorde Hümeyra moeten beschermen

Het 16-jarige meisje Hümeyra, dat op 18 december 2018 werd vermoord door haar stalker Bekir E., had beschermd moeten worden door verschillende overheidsinstanties. Maar het gevaar dat zij liep werd niet onderkend doordat politie, Openbaar Ministerie, de reclassering en het meldpunt huiselijk geweld niet samenwerkten, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Hümeyra had bij de politie geen vast aanspreekpunt, waardoor zij haar verhaal steeds opnieuw moest vertellen. Haar dossier werd niet behandeld als stalkingszaak, hoewel E. was veroordeeld voor de bedreiging en mishandeling van Hümeyra, onder toezicht stond van de reclassering en een contactverbod had.

'Geen regie'

"Er was geen regie", zegt inspecteur-generaal Bos. "De instanties zijn ernstig tekortgeschoten. Door een betere inschatting van het risico dat zij liep hadden er beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden." Of Hümeyra dan nog had geleefd is volgens hem achteraf niet te zeggen.

Het meisje had in de dagen voor zij werd vermoord voor de zoveelste keer contact gezocht met de politie omdat zij bang was. Een paar uur voor de afspraak op het politiebureau werd zij voor haar school doodgeschoten door E.. Die gaf zichzelf daarna aan. Zijn strafzaak loopt nog.