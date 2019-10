Vooruitgang bij behandeling buikvlieskanker, mede door Nederlandse deskundigen

Er werd lange tijd weinig onderzoek gedaan naar buikvlieskanker. Dat is volgens De Hingh waarschijnlijk het gevolg van de sombere vooruitzichten voor de patiënt die bij de diagnose hoorden. "Maar door die studie waaruit de effectiviteit bleek van de HIPEC-behandeling met verhitte chemo, is er bij onderzoekers meer enthousiasme ontstaan om zich hierop te storten."

Chemo in gasvorm

Dat heeft geleid tot verschillende andere mogelijke nieuwe behandelingen. In een kleine studie is intussen geëxperimenteerd met het onder hoge druk toedienen van chemo in gasvorm, zodat die zich daarna beter verspreidt in de buikholte. Als de chemo op de klassieke manier wordt gegeven, via een infuus, dan komt die overal in het lichaam terecht, met veel bijwerkingen, maar niet goed in het buikvlies. Dat komt omdat het buikvlies weinig doorbloed is.

"In die kleine studie is gebleken dat deze behandeling veilig is voor patiënten en medewerkers", vertelt De Hingh, "maar nu moeten we een veel grotere studie gaan doen om te kijken of het ook goed werkt en hoe het vervolgens met de kwaliteit van leven van patiënten zit. Het is nog niet gelukt om daarvoor voldoende patiënten en ziekenhuizen te vinden."

Gel

In samenspraak met De Hingh heeft de TU Eindhoven een speciale gel ontwikkeld die als het ware geladen kan worden met chemotherapie. Vervolgens kan die gel in de buikholte van patiënten met buikvlieskanker ingebracht worden.

"Chemo die we op andere manieren toedienen zit altijd maar heel kort in de buik. Die gel zorgt ervoor dat het er veel langer aanwezig blijft. De chemo komt via gereguleerde afgifte vrij. We gaan nu in het Academisch Ziekenhuis Maastricht beginnen met dierproeven om te zien of het werkt."